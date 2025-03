Denzel Washington non si sente un attore di Hollywood: "Non so neanche cosa significhi"

Ospite di CBS Sunday Morning, il premio Oscar Denzel Washington ha chiarito una volta per tutte di non sentirsi un attore di Hollywood, sottolineando di non comprendere nemmeno questa definizione.

Oscar, Golden Globe e Tony Award in bacheca per Denzel Washington che rifugge tuttavia l'etichetta di star di Hollywood. Nell'intervista in tv ha spiegato il motivo.

Denzel Washington non si sente un attore di Hollywood

"Qual è la definizione di attore di Hollywood? Io vengo da Mt. Vernon, quindi sono un attore di Mt. Vernon. Non so nemmeno cosa significhi 'Hollywood'" ha spiegato Washington.

Primo piano di Denzel Washington in The Equalizer 2

"Una persona famosa per il cinema? Un attore cinematografico di successo? Boh" ha aggiunto la star, ribadendo le sue perplessità su una definizione che accompagna da semper i divi e le star che recitano nell'industria americana i cui studios si trovano nell'area di Hollywood, a Los Angeles.

Denzel Washington, un attore di teatro

Il protagonista di The Equalizer ha specificato:"Sono un attore di teatro che fa anche cinema, non il contrario. Ho iniziato con il teatro, ho imparato a recitare sul palco, non davanti alla cinepresa. Il cinema è un mezzo del regista; giri una scena, vai via, e loro montano tutto, aggiungono musica e così via. Il teatro è il mezzo dell'attore: quando si alza il sipario nessuno può aiutarti".

Attualmente, Denzel Washington è impegnato in una produzione a Broadway dell'Otello di Shakespeare, al fianco di Jake Gyllenhaal; si tratta di uno spettacolo che non andava in scena a Broadway dal 1982.

Denzel Washington in una scena di Inside Man di Spike Lee

Dopo essersi formato all'American Conservatory Theater, Denzel Washington ha recitato in parecchi spettacoli Off-Broadway prima di farsi strada anche nel mondo del cinema in film come Barriere, Training Day e Malcolm X.