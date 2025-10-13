Millie Bobby Brown e Rachel Brosnahan star della serie Prism, in fase di sviluppo per Netflix

Millie Bobby Brown e Rachel Brosnahan saranno le protagoniste e produttrici di una nuova serie intitolata Prism, attualmente in fase di sviluppo per Netflix.

Per ora il progetto non ha ancora dato il via libera alla produzione in cui è coinvolta anche AGBO, la casa di produzione fondata dai fratelli Anthony e Joe Russo nel 2017 insieme a Mike Larocca e Todd Makurath.

Cosa racconterà la serie

Prism racconta la storia di Cassie, il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown, una giovane che ha la capacità unica di comunicare con le apparizioni e deve scoprire, prima che sia troppo tardi, la causa di un fenomeno, da poco scoperto, che porta dei 'visitatori', ovvero fantasmi, ad apparire in tutto il mondo.

Per ora non sono stati svelati i dettagli della parte affidata a Rachel Brosnahan e non resta che attendere nuove indiscrezioni.

La serie si basa su un racconto pubblicato nella rivista Assemble Artifacts, firmato da Nick Shafir che sarà coinvolto anche come produttore insieme ad Assemble Media.

Etan Frankel (Shameless) sarà lo showrunner del progetto.

Superman: Lois Lane (Rachel Brosnahan) e il team del Daily Planet in una still dal trailer

Le collaborazioni delle star con Netflix

Millie Bobby Brown collabora con Netflix fin da quando è stata scelta per il ruolo di Undici nella serie Stranger Things, ideata dai fratelli Duffer, che si concluderà tra qualche mese con le puntate della quinta stagione (qui potete vedere il recente teaser). Successivamente la giovane star è stata protagonista dei film di Enola Holmes, di Damsel e di The Electric State, progetti arrivati in streaming.

Rachel Brosnahan aveva invece avuto un ruolo in House of Cards, show cult prodotto da Netflix, e ha recitato anche in Orange is the New Black prima di diventare protagonista della serie La fantastica signora Maisel per Amazon Prime Video e, recentemente, ottenere l'iconico ruolo di Lois Lane in Superman, il film diretto da James Gunn.