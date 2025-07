Superman, Rachel Brosnahan elogiata sul set per la sua performance: "È una vera campionessa"

Il set di Superman di James Gunn pare che sia stato particolarmente idilliaco per quanto concerne i legami tra gli interpreti. Dopo aver sottolineato più volte la chimica evidente tra Rachel Brosnahan e David Corenswet, anche un'altra attrice ha elogiato la star de La fantastica signora Maisel.

Mikaela Hoover, che nel film interpreta Cat Grant, ha parlato della collega nel corso dell'ultima intervista, sottolineando l'importanza del suo rapporto con Brosnahan sul set.

L'elogio di Mikaela Hoover a Rachel Brosnahan

"Ho avuto l'opportunità di avvicinarmi molto a Rachel [Brosnahan] e tengo moltissimo a quell'amicizia. È stata davvero una campionessa per me durante tutto questo film, e gliene sarò sempre grata" ha dichiarato Hoover, volto della giornalista di gossip Cat Grant.

Rachel Brosnahan e David Corenswet in una scena di Superman

"Adoro tutto il cast" prosegue Hoover "James Gunn ha un vero talento nel riunire le persone migliori. Sono diventata amica di molti attori". L'attrice ha confessato di aver trascorso il 4 luglio, giorno di festa negli USA, con diversi colleghi del set.

Il personaggio di Mikaela Hoover nel Superman di James Gunn

In Superman, Mikaela Hoover interpreta una delle giornaliste del Daily Planet, insieme a Clark e Lois. L'attrice ha dichiarato di essersi documentata parecchio leggendo diversi fumetti per prepararsi al ruolo, anche se conosceva già Cat Grant grazie all'interpretazione di Tracy Scoggins nella serie tv anni '90 Lois & Clark.

"Ho deciso di interpretarla in modo più fedele ai fumetti. Era una cronista di gossip a Hollywood e oggi lo è ancora, ma per il Daily Planet. Ho voluto metterci anche qualcosa di mio, cercando un terreno comune tra me e lei".

Cat Grant vive in un mondo tutto suo, come sottolinea la stessa Mikaela Hoover:"C'è una scena in cui parla con Lois alla scrivania, e in realtà sta parlando a Lois, non con Lois. L'ho trovata una scena molto divertente. Penso che non giudicare il personaggio e interpretarlo con sincerità mi abbia aiutato molto".