Rachel Brosnahan debutta alla regia con un documentario sulla stilista Kate Spade

Rachel Brosnahan, dopo essere diventata Lois Lane nel nuovo film dedicato alle avventure di Superman, debutterà alla regia.

L'attrice, come rivela Deadline, sarà impegnata nella realizzazione di un documentario dedicato alla stilista Kate Spade.

Il nuovo impegno della star

Il progetto vedrà Rachel Brosnahan, che i fan delle serie tv ricordano per le indimenticabili performance in La fantastica signora Maisel, impegnata anche come produttrice tramite la sua Scrap Paper Pictures.

Connor Schell di Words + Pictures ha dichiarato: "Rachel è una narratrice di notevole talento e ha il legame più personale alla potente storia di Kate Spade. Siamo elettrizzati nel lavorare con lei mentre dirige il suo primo film".

Chi era Kate Spade

La stilista era nata a Kansas City, in Missouri, nel dicembre 1962 e ha lanciato il suo marchio dopo aver lavorato per il magazine Mademoiselle. Avendo osservato l'assenza di borse in grado di fondere stile e praticità, insieme al marito e partner negli affari Andy ha co-fondato Kate Spade New York nel 1993, con una prima collezione composta da sei modelli. Il successo ottenuto ha portato alla creazione di un brand che ha prodotto anche accessori, capi di abbigliamento e oggetti per la casa. Nel 1999 Kate ha venduto il 56% delle sue azioni a Neiman Marcus, prima di cedere il resto nel 2006. Nel 2018 Kate ha tristemente deciso di togliersi la vita.

La stilista, il cui nome completo era Katherine Noel Valentine Brosnahan Spade, era la zia di Rachel, legame personale che ha spinto l'attrice a mettersi alla prova dietro la macchina da presa come regista.

L'attrice ha avuto recentemente il ruolo di Lois Lane in Superman, con la regia di James Gunn, e ha recitato in Operazione Vendetta accanto a Rami Malek. Tra i suoi prossimi progetti c'è Man of Tomorrow, sequel della prima avventura di Clark Kent di cui sono emerse le prime anticipazioni, la seconda stagione di Presunto Innocente, e Saturn Return targato Netflix.