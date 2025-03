Millie Bobby Brown possiede 62 animali domestici, tra cui un'asina incinta e un cane quasi cieco

La protagonista di Stranger Things e The Electric State ama gli animali a tal punto di essersi creata quasi un piccolo zoo personale con tanto di letti singoli per le bestiole.

Millie Bobby Brown ama a tal punto gli animali da aver deciso di circondarsi di tante creaturine pelose arrivando a possedere 62 animali domestici. La star di Stranger Things, che vive in una fattoria in Georgia, ha recentemente parlato del suo numero sempre crescente di animali che cura.

"Ho 25 animali da fattoria, poi ho 23 cani adottati oltre a 10 cani in casa, che sono i miei cani personali, e quattro gatti", ha rivelato in una nuova intervista con BBC Radio 1.

Alla domanda su dove dormono i cani di casa, Brown ha detto: "Ho preso loro dei veri letti singoli". Ma ha anche notato che suo marito, Jake Bongiovi, ha stabilito delle regole severe per quanto riguarda gli alloggi degli animali: "Adesso ne è consentito solo uno nel letto perché Jake ha detto: 'Non più di uno nel letto'".

Tra i cani ci sono un rottweiler, un golden retriever, un alano e "un bassotto cieco di 18 anni chiamato Rigby". Brown ha spiegato di aver trovato Rigby "abbandonato sul ciglio della strada" e di aver deciso di prenderlo perché pensava che fosse sfinito.

"L'ho preso pensando, 'Non gli resta molto, è cieco, non riesce a trovare la strada'", ha ricordato. "Beh, questo cane ora salta sul mio divano. Ha trovato una nuova opportunità di vita. Sta con me da un anno e sembra solo migliorare. Conosce la casa. Ho la sensazione che stia diventando cieco. Inizia a guardarsi intorno e sa dove si trova il cibo e la camera da letto. Sta diventando davvero bravo. Lo chiamavo Rigor Mortis perché pensavo davvero che stesse per morire. Non è neanche lontanamente vicino alla morte".

Un primo piano di Millie Bobby Brown

La famiglia (animale) si allarga

Presto il numero di pelosi aumenterà. Come svela Millie Bobby Brown, "la mia asina è incinta. Betsy e Bernard sono usciti insieme, se la sono spassata e adesso lei aspetta i cuccioli."

L'attrice ha spiegato che gli asini non vanno d'accordo con i suoi cani, motivo per cui li ha presi in primo luogo. "Uccidono un cane se ne vedono uno. Il motivo per cui li ho presi è perché qui ci sono i coyote, quindi ho preso un asino per impedire ai coyote di mangiare i miei cagnolini", ha detto. "Ho due asini e un giorno sono uscita e Betsy era semplicemente... aveva uno stomaco molto grande e ho tirato fuori la mia macchina per l'ecografia e ho visto le costole, e non erano di Betsy".

Il numeri di animali della giovane star si è espanso rapidamente. La BBC ha controllato la sua mandria meno di due anni fa, quando aveva detto di avere solo 19 animali, tra cui un pony di nome Lemonade, un coniglio di nome Bellatrix e tre capre.