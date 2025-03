Millie Bobby Brown: "Mi avete conosciuto a 10 anni. Ora il mio viso è più adulto. Che posso farci?"

La star di Stranger Things torna a ribadire di essere cresciuta ai detrattori del suo nuovo look, a detta di molti troppo sofisticato e non adatto a una ragazza della sua età.

Alla vigilia dell'uscita della nuova fatica, l'adventure fantastcientifico The Electric State, da domani su Netflix, Millie Bobby Brown torna ad affrontare le critiche sul suo aspetto e sul suo look troppo "maturo".

Nell'ultimo episodio del podcast Call Her Daddy, l'interprete di Undici in Stranger Things, oggi ventunenne, ha detto al conduttore Alex Cooper che la stampa "ama attaccarmi su certe cose, tra cui dire che sembro molto più vecchia" o sottolineare i cambiamenti nel suo accento britannico.

"Una cosa che mi capita spesso è leggere, 'Oh mio Dio, sembra una quarantenne'", ha detto Brown. "Beh, mi hai incontrato quando avevo 10 anni, quindi capisco. Ora ho 21 anni, sono passati 10 anni. Lei cresce. Il mio viso è cresciuto. Cosa vuoi che faccia a riguardo?. Tuttavia, Brown ha assicurato che essere sotto i riflettori in modo costante non la disturba.

"Ho cercato di cambiare me stessa per accontentare le masse", ha aggiunto. "Adesso sono arrivata a un punto in cui voglio essere me stessa. Il mio accento cambia. Il mio viso cresce. Indosso molto trucco. Sono così, che vi piaccia o meno". .

Millie Bobby Brown e Chris Pratt alla premiere di The Electric State

Avventure sci-fi su Netflix in attesa del nostro di Stranger Things

Scoprite la nostra recensione di The Electric State, da domani 14 marzo su Netflix, per conoscere il nuovo ruolo di Millie Bobby Brown.

Diretto da Anthony e Joe Russo, e interpretato da Brown e Chris Pratt, il film è liberamente ispirato all'omonimo libro illustrato pubblicato nel 2018. Ambientato in un passato immaginario, ma futuristico, dove umani e robot coesistono, The Electric State racconta la storia di Michelle, adolescente orfana che intraprende un viaggio attraverso l'Ovest americano alla ricerca del fratello scomparso. Nel corso del cammino, la giovane si imbatte in un eccentrico vagabondo di nome Keats con cui stringe un'alleanza.