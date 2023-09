Millie Bobby Brown: 'Pianificare il matrimonio con Jake Bonjovi è così eccitante'

Con la fine di Stranger Things in vista e il suo primo romanzo all'attivo, Millie Bobby Brown è concentrata sui preparativi del matrimonio col fidanzato Jake Bonjovi.

Millie Bobby Brown si sta preparando per il suo ruolo più importante... quello di moglie. La star di Stranger Things, 19 anni, è nel bel mezzo dei preparativi per il matrimonio con il fidanzato Jake Bongiovi, 21 anni, e come ha detto a Good Morning America giovedì, è tutto "davvero emozionante".

"Finora è una parte davvero straordinaria della mia vita", ha spiegato l'attrice mentre promuoveva il suo romanzo d'esordio, Nineteen Steps. "E il solo fatto di poterlo fare con qualcuno lo rende ancora migliore."

Dopo due anni di frequentazioni, lo scorso aprile Millie Bobby Brown ha annunciato il fidanzamento col figlio del rocker Jon Bon Jovi.

Brown ha poi discusso la trama del suo romanzo d'esordio, Nineteen Steps, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e ispirato a i racconti di sua nonna Ruth:

"Quando ero piccola, andavo spesso a stare con mia nonna. E lei mi raccontava storie della sua infanzia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando sono cresciuta e ho iniziato a recitare, ho sentito che queste storie erano così importanti per me, volevo diffonderle. Così ho scritto questo libro per metterle su carta, così da poter davvero immortalare le storie di mia nonna e la sua presenza."