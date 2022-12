Millie Bobby Brown contro gli standard di bellezza odierni? La foto con e senza filtro su Instagram

Millie Bobby Brown letteralmente senza filtri su Instagram: la star di Stranger Things e Enola Holmes ha messo a confronto due scatti sul popolare social, mostrando la differenza tra realtà e finzione.

Quante volte ci siamo sentiti imperfetti, poco adatti, o addirittura brutti in una foto, e siamo ricorsi all'aiuto di un filtro? Più di quelle che vorremmo ammettere, probabilmente. Ma ultimamente sembra che le star di Hollywood e dintorni - che di filtri e photoshop pure ne sanno qualcosa, nonostante tutto - stiano cercando di promuovere un ideale di bellezza più acqua e sapone.

In uno slancio d'onestà (non nuovi per la giovane attrice, come ricorda anche il Daily Mail), anche Millie Bobby Brown ha voluto mostrarsi con e senza filtri su Instagram, evidenziando le differenze tra una e l'altra versione dello stesso scatto.

Brown non è la prima star ad essersi voluta presentare "senza fltri" sui social, e sicuramente non sarà l'ultima in quel che sembra essere un trend sempre più diffuso tra le celebrità: quello dell'"onestà".

Spesso e volentieri non c'è nulla di male nell'utilizzare dei filtri - son lì anche per divertimento, dopotutto - ma è di certo rincuorante vedere come anche le star siano degli esseri umani come noi, con l'occasionale rossore, brufoletto o quel che sia che di solito la società ci porta a voler nascondere, o nel realizzare che, semplicemente, non abbiano un aspetto "perfetto" 24/7. Non trovate?