Millie Bobby Brown e Mariah Carey, la strana coppia su Instagram

Perché non fare una visita a "sorpresa" a Mariah Carey e pranzare con lei? Millie Bobby Brown ha fatto visita alla cantante e con alcune foto, ha richiamato su Instagram l'attenzione dei fan sulla strana coppia.

Mariah Carey ha ricevuto una "visita a sorpresa" da Millie Bobby Brown, proprio lo stesso giorno in cui il trailer di Enola Holmes è stato presentato in anteprima.

Con Enola Holmes, Millie Bobby Brown torna su Netflix, essendo un'esclusiva della nota piattaforma streaming, ma è in buona compagnia: insieme a lei nel cast c'è anche Henry Cavill, che ha tolto l'armatura da The Witcher per interpretare uno dei fratelli Holmes.

Recentemente Brown è stata scritturata in un altro film Netflix, The Girls I've Been Before, in cui interpreterà Nora, una truffatrice che deve usare i suoi poteri di persuasione per salvarsi da un rapimento. Millie Bobby Brown si è quindi data da fare, in un periodo in cui Hollywood cerca lentamente di rimettere la machina cinematografica, in mezzo alla pandemia globale. E la due volte candidata all'Emmy, si riunisce con alcuni amici famosi, dopo mesi di isolamento.

Da poco è toccato nientemeno che a Mariah Carey: le due si sono godute una "visita a sorpresa", a quanto scrivono su Instagram, con un relativo pranzetto. La giovane Brown ha posato per un selfie con Carey, che ha scritto: "Una visita a sorpresa di Enola Holmes alias la principessa Millie!"

La cantautrice aveva già parlato dell'affetto che la lega a Millie Bobby Brown, quando ha postato ad Halloween una foto dei costumi dei suoi figli, i gemelli Moroccan e Monroe, avuti con il rapper e produttore Nick Cannon, nel 2008. Carey aveva precedentemente una foto di Moroccan con la sua zucca a tema Stranger Things, raffigurante il personaggio di Brown, Undici.

"Mio figlio è ossessionato da Millie Bobby Brown... qualcuno le dica di fargli una telefonata." Ora il figlio avrà un altro personaggio, interpretato da Brown, per cui ossessionarsi.