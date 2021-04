Millie Bobby Brown: "Non ho mai visto un film di Star Wars, Harry Potter, Marvel o DC"

Millie Bobby Brown ha ammesso candidamente di non aver mai visto franchise popolari come Star Wars, Harry Potter, i film Marvel o DC.

Millie Bobby Brown è una giovane attrice molto impegnata, ma la sua candida ammissione di non aver mai visto un film di Star Wars, Harry Potter, Marvel o DC lascerà stupiti i fan. Eppure è proprio quello che Millie ha dichiarato ai microfoni di MTV News.

Enola Holmes: Millie Bobby Brown durane una scena

"Non ho mai visto un film Marvel, mai, né un film DC" ha rivelato Millie Bobby Brown a Josh Horowitz. "Non è il mio genere, ma sono aperta a tutto. Però non mi è mai capitato di dire 'Guardiamo questo film'. Preferisco Le pagine della nostra vita, mi piacciono i film romantici. Non ne vado matta perché penso di esserci già dentro. Sto lavorando a queste cose, perciò preferisco vedere cose reali."

La Brown rincara la dose aggiungendo: "Non ho mai visto un film di Harry Potter. Ho un sacco di amici che reagiscono stupiti chiedendomi 'Come è possibile?' e io rispondono 'Non lo so.'"

Stranger Things 4: il Sottosopra ha invaso le location nelle nuove foto dal set

Uno dei motivi per cui Millie Bobby Brown non ha visto tutti i popolari franchise riguarda il suo impegno costante sul set della serie Stranger Things, di cui al momento è in lavorazione la quarta stagione. Parlando dello show Netflix, che sembra ormai avvicinarsi alla fine, l'attrice spiega:

"Mi commuovo anche solo parlando della fine di Stranger Things, non voglio pensarci. Questa è come la mia casa. Quando vado a fare un film penso 'Va bene, presto tornerò a casa a Stranger Things, questo è il posto a cui appartengo.'"

Presto vedremo Millie Bobby Brown nel film del MonsterVerse Legendary Godzilla vs. Kong.