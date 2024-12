Millie Bobby Brown, i fratelli Russo e l'epico mondo post-apocalittico di The Electric State: trailer e data

Nuovo epico film fantascientifico per i fratelli Russo che reclutano la star di Stranger Things per una nuova avventura su Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il nuovo trailer di The Electric State, che vede protagonista Millie Bobby Brown sotto la regia dei fratelli Russo.

Il film fantascientifico è ambientato in una versione alternativa degli anni '90 dopo il fallimento di una rivoluzione dei robot. Quando uno di questi robot suggerisce a Michelle (Millie Bobby Brown) che il fratello scomparso è ancora vivo, la ragazza parte alla sua ricerca.

In questa missione si unisce un uomo di nome Keats (Chris Pratt), insieme a diversi robot. Il cast di The Electric State comprende anche Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Giancarlo Esposito, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Colman Domingo e Alan Tudyk. Il film uscirà in streaming il 14 marzo 2025.

Il trailer inizia con un'introduzione narrata dal personaggio di Tucci, Ethan Skate, che sembra essere il villain principale del film. Mentre le immagini scorrono, spiega che quando i robot hanno smesso di seguire i comandi umani, sono stati banditi in un'area nota come lo Stato Elettrico.

The Electric State, Joe Russo promette: "Millie Bobby Brown vi spezzerà il cuore"

Il filmato di apertura rivela che Keats è un soldato che ha combattuto contro i robot durante la ribellione. Tuttavia, Keats si è unito a diversi robot e a Millie nella ricerca del fratello.

Questo ultimo trailer di The Electric State ci offre una migliore comprensione del mondo basato sull'omonima graphic novel di Simon Stålenhag. I cattivi di questo mondo non sono i robot, ma gli esseri umani come il personaggio di Tucci. La sua affermazione di non essersi mai fidato dei robot, insieme al fatto di averli radunati e intrappolati in un'area designata, lo rende l'antagonista principale. Anche se gli umani hanno sconfitto i robot, sembra che molti di loro abbiano perso la loro umanità nel processo.