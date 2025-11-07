Millie Bobby Brown e David Harbour: abbracci e risate sul red carpet dello Stranger Things Day

L'apparizione dei due divi di Stranger things, apparentemente sereni e sorridenti, arriva pochi giorni dopo la notizia della denuncia interna per bullismo e molestie da parte di Millie Bobby Brown.

Millie Bobby Brown e David Harbour sono apparsi insieme sul red carpet dello Stranger Things Day abbracciandosi e parlottando divertiti. Il modo migliore per mettere a tacere le voci dopo la notizia della protesta formale che l'interprete di Undici avrebbe presentato ai danni del collega, accusandolo di bullismo e molestie sul set.

I due attori si sono salutati con un caloroso abbraccio prima di scambiarsi confidenze e risate sotto gli occhi dei fan e fotografi che hanno partecipato alla speciale premiere tenutasi presso il TCL Chinese Theatre, per celebrare l'arrivo della quinta e ultima stagione dello show, su Netflix dal 27 novembre.

Il video dei due attori è stato pubblicato dall'account ufficiale Instagram di Netflix per celebrare "un'ultima première di Stranger Things dopo la première della serie dei fratelli Duffer nel 2016". E naturalmente per mettere a tacere le voci

Amore (e odio?) sul red carpet di Stranger Things

Solo una settimana fa il Daily Mail aveva riportato la notizia di un'indagine interna contro David Harbour dovuta alle lamentele di Millie Bobby Brown per il comportamento dell'attore nei suoi confronti. A quanto pare, la denuncia risale a prima dell'inizio delle riprese della quinta stagione che aveva spinto l'attrice a esigere la presenza di un suo rappresentante sempre con lei sul set.

"Ci sono state pagine e pagine di accuse", ha dichiarato la fonte. "L'indagine è andata avanti per mesi". Il Daily Mail ha osservato che nessuna delle accuse riguardava "atti sessuali impropri".

Pace fatta dunque? Naturalmente oltre ai due attori saliti alla ribalta per via delle presunte liti anche il resto del cast di Stranger Things era presente alla premiere a cominciare da Sadie Sink, vestita di bianco, e a Winona Ryder, elegantissima in total black così come Jamie Campbell Bower, che interpreta il mostruoso Vecna.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Che cosa ci aspetta nella quinta e ultima stagione?

Un intenso primo piano di Millie Bobby Brown nei panni di Undici

Lo scorso weekend i creatori di Stranger Things, Duffer Brothers, e il giovane cast sono intervenuti a Lucca Comics & Games per anticipare i segreti della quinta e ultima stagione, che sarà divisa in tre parti. Il Volume I (primi quattro episodi) approderà in streaming il 27 novembre, il Volume II (secondi tre episodi) uscirà il 26 dicembre, mentre il gran finale approderà su Netflix il 1 gennaio 2026.

L'ultima stagione della serie Netflix campione d'ascolti svelerà l'esito della battaglia degli adolescenti di Hawkins contro Vecna e le altre creature mostruose che sbucano dal Sottosopra nel tentativo di salvare la loro cittadina e il mondo intero. Come finirà?