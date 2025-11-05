Millie Bobby Brown contro gli articoli sul suo aspetto fisico: "Ho 21 anni, lasciatemi in pace!"

Millie Bobby Brown è tornata a criticare duramente la stampa per i tanti articoli e commenti sul suo aspetto fisico e i look scelti per sfilare sui red carpet e partecipare agli eventi a cui partecipa.

Nella nuova intervista, la star di Stranger Things ha lanciato un appello ai responsabili delle testate, ricordando che non è più una ragazzina, ma un'adulta.

La critica alla stampa

Ai microfoni di Vogue, la giovane attrice ha spiegato che il suo problema principale per quanto riguarda la stampa è il bisogno di criticare le celebrità nei titoli delle loro testate. Millie Bobby Brown ha ammesso che ci sono stati dei periodi in cui piangeva tutti i giorni a causa di quei commenti

Millie sul red carpet

L'interprete di Undici in Stranger Things, di cui sta per arrivare l'ultima stagione di cui potete vedere un nuovo trailer, ha ricordato alcuni titoli su di lei in cui si dichiarava: "O mio dio, cosa ha fatto alla sua faccia? Perché si è fatta bionda? Sembra una sessantenne!".

Millie ha ribadito: "Rispetto il giornalismo. Amo leggere articoli sulle persone che preferisco e sapere cosa stanno facendo. Capisco che ci sono paparazzi, anche se è invadente, anche se per me sembra una merda... So che è il vostro lavoro...".

La giovane star ha però voluto sottolineare: "Ma nei vostri titoli non attaccatemi fin dall'inizio: è così sbagliato ed è bullismo, specialmente nei confronti delle ragazze che sono nuove in questo settore e stanno già mettendo in discussione tutto di questa realtà".

L'impatto dei titoli su Millie

Gli articoli sul suo aspetto fisico hanno avuto un forte impatto emotivo sulla giovane star, rendendola 'depressa per tre, quattro giorni". A un certo punto era così giù di morale che si è ritrovata a piangere nel backstage dei BRIT Awards prima di salire sul palco e consegnare un premio a Sabrina Carpenter: "Stavo piangendo quando mi stavano sistemando i capelli e il trucco backstage. Stavo persino singhiozzando quando l'ho vista dietro le quinte. La sua mentalità è piuttosto 'Vadano a fanculo', che so di avere dentro di me, ma quando senti qualcuno che lo dice pensi: 'Sì! Esatto!".

Brown ha quindi difeso nuovamente il video pubblicato su Instagram in cui affrontava la questione, spiegando: "Se essere bionda o usare più make up vi infastidisce davvero, parlerò della questione, non solo per me stessa, ma per ogni altra ragazza che vuole provare una nuova acconciatura o usare un rossetto rosso. Quello che voglio dire è lasciatemi in pace, capito? Ho 21 anni. Mi divertirò, proverò e sarò me stessa".

Millie ha inoltre spiegato perché vuole proteggere la figlia, che ha adottato in estate con il marito Jake Bongiovi, dall'invasione della stampa: "Per me è realmente importante proteggere lei e la sua storia fino a quando sarà abbastanza grande per, potenzialmente, condividerla lei stessa. Non spetta a me metterla sotto la luce dei riflettori senza che sia la sua decisione. Se sceglierà di condividerla un giorno con il mondo, come ho fatto io quando ero giovane, è qualcosa che sosterremo. Ma ora, è così piccola... Essendo i suoi genitori è il nostro lavoro proteggerla da tutto quello".