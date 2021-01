Milla Jovovich: “Mia figlia sarà in uno dei prossimi film Marvel”

Hellboy: una scena del film con Milla Jovovich

L'attrice Milla Jovovich ha menzionato che sua figlia, Ever Anderson, fa parte del cast di uno dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe. Per l'esattezza, come già annunciato da Variety lo scorso marzo, la tredicenne figlia dell'attrice e del regista Paul W.S Anderson appare in alcune sequenze del film sulle avventure in solitario di Black Widow, interpretando Natasha Romanoff da bambina.

Questo il commento della madre, nel corso di un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight: "La chiamiamo Baby Widow. È una grande fan dei film Marvel, e ha un grande talento. È molto naturale, ed è stato bello vederla sul set." Jovovich ha anche precisato che nonostante qualche timore legato all'industria cinematografica, dato che anche lei ha iniziato molto giovane, è contenta che sua figlia abbia trovato ciò che le interessa, e la cosa non la sorprende più di tanto: "È cresciuta sui set con me e suo padre. La mela non è caduta molto lontano dall'albero."

Resident Evil - The Final Chapter: Milla Jovovich inseguita dagli zombie in una scena del film

A tal proposito, la giovane Ever Anderson ha avuto modo di recitare proprio in un progetto della coppia, ossia Resident Evil - The Final Chapter, il sesto e ultimo episodio della prima incarnazione cinematografica del celebre videogioco, ideata da Paul W.S. Anderson e con Milla Jovovich come protagonista. Nella fattispecie, Ever appare nei panni di Alicia Masters da bambina, a cui si ispira l'intelligenza artificiale Red Queen (anch'ella interpretata da Ever). Alicia è anche colei da cui è stato estratto il DNA per creare Alice (Jovovich), quindi Ever interpreta effettivamente sua madre da piccola. I genitori hanno recentemente collaborato girando insieme Monster Hunter, altro adattamento videoludico.

Black Widow è il primo lungometraggio della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Doveva uscire la scorsa primavera, ma a causa dell'emergenza sanitaria è stato rimandato di un anno e arriverà nelle sale tra aprile e maggio, a seconda dei diversi paesi.