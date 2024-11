Milla Jovovich star dell'ultimo film di George A. Romero sugli zombie, Twilight of the Dead

Il regista Brad Anderson riprenderà in mano la sceneggiatura di Romero per dare una degna conclusione al franchise sugli zombie, ecco i dettagli del plot.

Quando è morto nel 2017, George A. Romero stava lavorando a quello che sarebbe stato il suo ultimo capitolo della saga sugli zombie. Adesso il film sta finalmente per prendere vita grazie a Roundtable e al regista Brad Anderson che ha voluto una star di primo piano come protagonista, Milla Jovovich.

"Siamo entusiasti di annunciare il ritorno di Milla Jovovich al genere zombie in Twilight of the Dead", ha commentato con Deadline Sarah Donnelly di Roundtable. "Con la direzione magistrale e visionaria di Brad e l'abilità unica di Milla di dominare lo schermo da autentica star d'azione, non c'è dubbio che questo film sarà emozionante e avvincente".

Di cosa parlerà la nuova avventura zombie

Una scena di Survival of the Dead

Interpretato anche da Betty Gabriel, Twilight of the Dead sarà il settimo capitolo nella saga sugli zombie di George Romero inaugurata nel 1968 da La notte dei morti viventi e proseguita con Zombie (1978), Il giorno degli zombie (1985), La terra dei morti viventi (2005), Le cronache dei morti viventi (2007) e Survival of the Dead - L'isola dei sopravvissuti (2009). La nuova avventura sarà ambientata su un'isola tropicale e si "immergerà nella natura oscura dell'umanità dal punto di vista degli ultimi umani sulla terra che sono intrappolati tra fazioni di non morti", secondo Deadline.

George Romero ci ha insegnato che i veri zombie siamo noi, ma quanto ci mancherà

Al momento non si conoscono i ruoli che verranno affidati a Milla Jovovich e Betty Gabriel.

"Vedo questo film nello spirito di thriller post-apocalittici di successo come Io sono leggenda, A Quiet Place, The Road e The Last of Us, storie di genere emozionanti e intense" ha dichiarato Brad Anderson. "Quando ho letto per la prima volta lo script di Twilight of The Dead alla fine ho pianto. Il che è strano per un film di questo tipo. Ma ha quel tipo di attrazione, quella combinazione di horror ed emozione che amo".