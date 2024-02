Luke Evans e Milla Jovovich saranno le star del thriller sci-fi World Breaker

Luke Evans e Milla Jovovich saranno i protagonisti del thriller sci-fi World Breaker, che sarà diretto da Brad Anderson,

I due attori, in precedenza, hanno in precedenza già recitato insieme nel film I Tre Moschettieri.

I primi dettagli del progetto

Il film World Breaker ha al centro un padre e sua figlia. Cinque anni prima degli eventi raccontati, una breccia nel tessuto della realtà ha portato delle creature, provenienti da un'altra dimensioni, nel nostro mondo e le nuove presenze sono determinate nel tentativo di distruggere l'umanità.

Il padre nasconde sua figlia su un'isola per mantenerla al sicuro e la prepara per lottare per la propria sopravvivenza. Nessun posto è però sicuro.

Attualmente non sono stati svelati i dettagli dei personaggi che saranno interpretati da Luke Evans e Milla Jovovich.

Joshua Rollins (Infinite Storm) ha firmato la sceneggiatura di World Breaker. Le riprese si svolgeranno nell'Irlanda del Nord.

Brad Anderson (Beirut) si occuperà della regia e farà parte del team della produzione.