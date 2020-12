Miley Cyrus svela la reazione dei genitori al leaking delle sue foto di nudo

Miley Cyrus ha ricordato in un'intervista a Rolling Stone della reazione dei suoi genitori al leaking delle sue foto di nudo, quando la cantante e attrice era ancora minorenne.

Protagonista della nuova cover di Rolling Stone, Miley Cyrus ha rilasciato una lunga intervista al celebre magazine, durante la quale ha raccontato senza troppi filtri alcune fasi della sua vita privata. Alla giornalista Brittany Spanos Miley Cyrus ha parlato del periodo in cui era sposata con Liam Hemsworth, Cyrus ha riportato alla mente il momento in cui le furono rubate alcune foto personali, poi pubblicate senza il suo consenso. La star di Hannah Montana ha quindi parlato di quel periodo orribile e del modo in cui i suoi genitori, Tish e Billy Ray Cyrus, reagirono a quello che le stava accadendo.

"Mio padre l'ha ignorato perché, come accade a qualsiasi ragazza adolescente con il proprio papà, preferì far finta di niente ed evitare quel tipo di conversazione". Tuttavia, la mamma di Miley Cyrus ha avuto una reazione molto diversa riguardo ciò che sua figlia si ritrovava ad affrontare, come ha raccontato la cantante: "Mia madre si arrabbiò davvero. Penso che lei pensasse che tutta quella storia potesse distrarre la gente da quello che stavo facendo a livello professionale".

Sempre nel corso dell'intervista a Rolling Stone, Miley Cyrus ha ricordato anche la sua performance ai Kids Choice Awards del 2009 per la quale venne criticata per aver ballato attaccata ad un palo da spogliarellista. Cyrus ha quindi spiegato ciò che provò sua madre all'epoca: "Conosceva la voce ed il talento che potevo mostrare, per cui mi diceva 'Che cavolo fai? Hai la canzone più bella, perché devi fare la spogliarellista?'". Nonostante il rapporto conflittuale con i media, Cyrus ha detto che crede che la società abbia fatto "grandi progressi" nell'accettare che le donne si sentano a proprio agio con i loro corpi.

"Negli ultimi due anni, credo, abbiamo fatto grandi progressi, soprattutto nei confronti delle donne e del corpo. A me i media non mettono in imbarazzo da molto tempo. Ad un certo punto ho pensato 'Ehi, se ho 16 anni e tu ti focalizzi sul mio corpo e cose del genere... sono io la cattiva?'. Penso che la gente stia iniziando a dire 'Aspetta, abbiamo fatto un casino'. Stanno iniziando a sapere chi era in realtà il nemico e chi era la vittima".