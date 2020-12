Miley Cyrus: "Sposare Liam Hemsworth è stato un ultimo tentativo di salvarmi"

Miley Cyrus, star del nuovo numero di Rolling Stone, ha ricordato il periodo del matrimonio con Liam Hemsworth, ammettendo che la scelta di sposare l'attore ha rappresentato un ultimo tentativo di salvare se stessa.

Miley Cyrus si è fatta immortalare per il noto magazine con quel look rock che l'ha spesso contraddistinta nel corso della sua carriera ed ha rilasciato una lunga intervista a Brittany Spanos. Durante l'incontro, la protagonista di Hannah Montana ha ricordato di aver perso la sua casa di Malibu nel Woolsey Fire, l'incendio distruttivo del 2018, e di aver sposato il suo fidanzato, Liam Hemsworth, un mese dopo.

"In un certo senso, il fuoco ha fatto quello che non potevo fare da sola. Mi ha allontanato da ciò che non serviva più al suo scopo", ha dichiarato Cyrus, aggiungendo: "E poi, mentre anneghi, raggiungi quel salvagente e vuoi salvarti. Penso che sia davvero quello che, in definitiva, abbia rappresentato per me il matrimonio. Un ultimo tentativo di salvarmi". Ricordiamo che la relazione tra la popstar ed Hemsworth si è conclusa con il divorzio nell'agosto 2019, otto mesi dopo le nozze.

Miley Cyrus ha quindi ammesso che quello che agli occhi della gente appariva come un sogno, in realtà non rappresentava affatto un momento così idilliaco della sua vita: "Un paio di anni fa, sembrava che stessi vivendo una favola. In realtà non lo era. A quel tempo, la mia sperimentazione con droghe e alcol e la cerchia di persone intorno a me non era soddisfacente o sostenibile". La cantante di Wrecking Ball ha riportato alla mente il periodo in cui uscì Younger Now, un album country-pop pieno di testi sull'amore. "C'è l'idea che durante l'era di 'Younger Now' fossi pura. Ai media piace prendere i miei capelli e la mia apparenza come punto di riferimento per valutare la mia sanità mentale: 'I capelli sono lunghi e biondi? Lei è sana di mente in questo momento, non può essere fottuta con la droga. È quando i suoi capelli sono colorati o si sta facendo crescere i peli delle ascelle che è drogata'".

Quando la giornalista Brittany Spanos ha detto che questo modo di fare dei media si basa su una "visione stereotipata della femminilità e delle donne", Cyrus ha convenuto, dichiarando: "Sì, al cento per cento. 'Ha un uomo. Vive in una casa e fa la moglie, sta bene': Amico, ero molto più fuori dal mio percorso in quel momento rispetto a qualsiasi altra volta in cui la mia sanità mentale veniva messa in dubbio".

Cyrus, che ha detto di aver sconfitto la sua dipendenza da alcol, ha inoltre raccontato di aver scritto il brano "Slide Away" mentre era a casa con Hemsworth: "Stavo ancora con lui e vivevo nella mia casa a Malibu. Ecco perché canto 'Voglio la mia casa in collina'. Volevo uscire di lì e dire 'Non voglio whisky e pillole'. Insomma, non volevo mantenere quello stile di vita". La cantante ha quindi concluso l'intervista dicendosi "libera ma responsabile", aggiungendo: "Prendo la mia salute mentale e fisica molto più seriamente di quanto non abbia mai fatto prima".