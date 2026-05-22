Miley Cyrus svela il suo episodio di Hannah Montana preferito

La star della musica è tornata a parlare della sua esperienza sul set della serie e dell'importanza che ha avuto sulla sua carriera.

Miley Cyrus, in occasione della cerimonia con cui riceverà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, ha parlato dell'importanza della serie Hannah Montana sulla sua carriera, svelando inoltre quale è il suo episodio preferito.

La star ha celebrato i 20 anni dello show con uno speciale in cui ha interpretato alcune delle canzoni più amate, oltre a condividere storie e aneddoti.

Le puntate di Hannah Montana preferite da Miley

Intervistata da Variety, Miley Cyrus ha dichiarato: "I miei episodi preferiti di Hannah Montana sono quelli con Dolly Parton. È così che io e lei siamo diventate così amiche".

L'attrice e cantante ha aggiunto: "Un altro dei miei episodi preferiti è quello in cui interpreto la cugina cattiva Luann. Come se avessi bisogno di un altro personaggio da interpretare! Mi è piaciuto aggiungere un'altra ragazza al gruppo, un'altra personalità".

Miley Cyrus nella serie Hannah Montana

L'impatto della fama

La star del piccolo schermo ha inoltre parlato di come ha affrontato la fama ottenuta quando era solo una ragazzina: "Essendo cresciuta con mio padre, tra tournée e set cinematografici, mi è sembrato tutto molto naturale. Non mi sono mai sentita fuori posto. La gente era davvero sorpresa, tipo: "Quando sei arrivata a Los Angeles, sei rimasta a bocca aperta?". Non mi piace pensare di essere stata disincantata, ma stando a contatto con il mondo dello spettacolo, la mia infatuazione per Hollywood era diminuita. Ero meno affascinata da tutto ciò". Il successo di Hannah Montana non ha quindi cambiato molto: "Mi ha tenuta con i piedi per terra. Non è stato uno shock quando è uscito il programma e la mia vita è cambiata.".

Cyrus, che ha celebrato la serie con uno speciale, ha quindi svelato quale consiglio darebbe a se stessa da giovane: "Sii presente abbastanza da ricordare. A volte mi muovevo così velocemente, calcolavo sempre quale sarebbe stata la mia prossima mossa e non vivevo il momento. Ora prendo decisioni così chiare su cosa fare, e faccio così poche cose alla volta, che riesco a essere presente in ogni istante. Mi sembra quasi di poter registrare ogni momento. E so quando un momento è importante, come quando sono ai Grammy e guardo fuori e vedo Oprah [Winfrey], premo il tasto "registra" nella mia mente: non dimenticare questo. Questo è un momento importante".

La star di Hannah Montana svelato cosa ricorda di quanto vissuto: "Alcuni momenti di quando ero più giovane mi sono rimasti impressi, come cantare alla Casa Bianca per l'insediamento di Obama, per i suoi figli. Vedo quei momenti, ma gran parte di essi è confusa. Quindi, direi a Miley di rallentare e prestare attenzione".