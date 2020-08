Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati?

Miley Cyrus e Cody Simpson si sarebbero lasciati dopo circa dieci mesi di fidanzamento e convivenza. La rottura tra la cantante americana ed il cantante e ballerino australiano è stata confermata da alcune fonti a People dopo i rumors che erano girati nei giorni scorsi. I due per ora non confermano ma poche ore fa Cody ha celebrato su Instagram l'uscita del nuovo video di Miley Cyrus Midnight Sky.

Miley Cyrus e Cody Simpson sono amici da molti anni ma avevano iniziato a frequentarsi ad ottobre, quando erano stati beccati dai fotografi in atteggiamenti affettuosi durante una colazione. La relazione sembrava andare a gonfie vele, tanto che i due avevano passato il periodo di emergenza insieme condividendo sui social alcune coreografie diventate subito virali. All'inizio di questo mese Cody aveva pubblicato sulle sue Instagram Stories una dedica romantica per Cyrus scrivendo "Innamorato della mia migliore amica".

Poco tempo fa Cyrus aveva rivelato di essere sobria da sei mesi e alcuni amici comuni hanno detto che il modello australiano stava aiutando molto la cantante in questa sua lotta contro le dipendenze: "Cody ama una vita sana e pulita e sostiene la sua sobrietà", avevano riferito a PEOPLE. All'inizio dell'anno Cody aveva dichiarato "avere Miley nella mia vita è una cosa meravigliosa" definendola: "creativa, stimolante e ferocemente indipendente".

Miley Cyrus ha iniziato a frequentare Cody dopo la rottura con Kaitlynn Carter: le due si erano innamorate durante una vacanza passata insieme dopo la rottura tra Miley e l'ex marito Liam Hemsworth. Miley, che intervistata dal Time nel 2015 disse di identificarsi come appartenente ad un genere non-binario, sostiene il movimento LGBT anche attraverso molte opere filantropiche e nel maggio 2014 ha fondato la Happy Hippie Foundation per "combattere l'ingiustizia nei confronti dei giovani senzatetto, dei giovani LGBTQ e di altre popolazioni vulnerabili".

Cody Simpson ha accompagnato Miley Cyrus al matrimonio del fratello Braison e le è stata molto vicino quando la cantante ha subito un intervento chirurgico alle corde vocali a novembre. I medici avevano consigliato a Miley di far riposare la sua voce per non ritardare la guarigione e Simpson si è assicurato che la sua compagna non si sforzasse durante la fase postoperatoria. Ad Halloween i due si sono vestiti come l'iconica ex coppia Billy Idol e Perri Lister e poco dopo si sono fatti dei tatuaggi coordinati che (forse) sopravviveranno alla loro storia.