Miley Cyrus: Something Beautiful, il visual album ha un trailer e una data di uscita

Il progetto Miley Cyrus: Something Beautiful, descritto come un 'visual companion' del nuovo album della cantante ha ora un trailer e una data di uscita.

Il film debutterà infatti sugli schermi il 16 luglio negli Stati Uniti e in Canada, e il 30 luglio in molti altri territori.

Il trailer e i dettagli di Something Beautiful

Il film viene descritto come 'un'opera pop unica alimentata dalla fantasia e che propone tredici nuovi canzoni originali'.

Miley Cyrus fa parte del team della produzione di Something Beautiful insieme a XYZ Films e Panos Cosmatos, in collaborazione con Sony Music Vision, Columbia Records e Live Nation.

La star della musica è stata impegnata anche alla regia insieme a Jacob Bixenman e Brendan Walter. Benoit Debie è invece stato coinvolto come direttore della fotografia.

Il debutto del progetto è avvenuto il 6 giugno durante il Tribeca Film Festival ed è stato poi distribuito nelle sale americane e canadesi, per una sola sera, il 12 giugno.

Il rapporto di Miley con la Disney

Cyrus, l'estate scorsa, è diventata la più giovane leggenda Disney di sempre durante l'evento D23. Miley, dopo essere salita sul palco, aveva dichiarato: "Sono ancora qui, orgogliosa di essere stata Hannah Montana. Questo premio è dedicato ad Hannah, a tutti i suoi fantastici e fedeli fan e a tutti coloro che hanno reso il mio sogno una realtà".

La giovane star, oltre alla popolare serie, ha collaborato con lo studio anche successivamente, in occasione di Bolt - un eroe a quattro zampe dei Walt Disney Animation Studios, film animato in cui ha dato la voce a Penny e ha interpretato la canzone originale I Thought I Lost You.