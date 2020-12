Miley Cyrus: nuovo trend su TikTok, i fan della star: "Se lei commenta farò..."

Se non sapete come convincervi a prendere una certa decisione, provate ad aprire TikTok e chiedere a Miley Cyrus... La star ha iniziato a commentare i video dei fan che la taggano, ma scopriamo per cosa.

A pochi giorni dall'uscita del suo nuovo album "Plastic Hearts", Miley Cirus è al centro del nuovo trend che si sta facendo largo su TikTok. È tutto molto semplice: gli utenti girano dei video e promettono di compiere una determinata azione nel caso la cantante dovesse commentare. Miley commenta e... Beh, non sappiamo ancora se terranno fede alla parola data, ma vediamo intanto cosa hanno promesso finora.

"Se Miley Cyrus lascia un commento sotto questo video, smetterò di scrivergli" promette una ragazza, probabilmente parlando del proprio ex, considerando la risposta di Miley ("SCARICALO!".

"Se Miley Cyrus lascia un commento sotto questo video, mi farò il suo stesso taglio di capelli" scrive qualcun altro, che ha prontamente ricevuto l'emoji del taglio di capelli da parte dell'artista.

"Se Miley Cyrus lascia un commento sotto questo video, ci sposiamo!" afferma addirittura una coppia, alla quale Cyrus risponde così "Spero che a voi vada meglio di come è andata a me" facendo riferimento al recente divorzio con l'attore Liam Hemsworth.

Ma ce ne sono davvero di ogni, persino chi in questo modo ha scelto il nome della propria figlia (California, ha sentenziato Cyrus).

E quando un utente ha promesso che si sarebbe fatta qualsiasi tatuaggio Miley le avesse suggerito di fare, l'artista ha risposto "Che ne dici di un'ora e un luogo per il nostro primo appuntamento?". Il commento è però stato apparentemente rimosso dopo che un'altra ragazza ha realizzato un duetto con lo stesso video dicendo che il suo ragazzo l'aveva tradita proprio con la sua protagonista (via Dazed).

Insomma, altro che monetina: se non sapete cosa fare, chiedete a Miley Cyrus!