Miley Cyrus: un Natale tutto nero, tra litigate in famiglia e... alieni

Miley Cyrus ha rivelato il Natale che vive con la sua famiglia. Tra unghiate, pugni, litigate e teorie del complotto sugli alieni, sarebbe decisamente impossibile definire monotono il Natale della famiglia Cyrus! La popstar e attrice di 28 anni ha avuto modo di chiacchierare con Rohan Edwards di Hit Network e di raccontargli l'aspetto delle sue celebrazioni natalizie.

Come riporta il Daily Mail, Miley Cyrus ha raccontato tutte le peculiarità che caratterizzano il Natale insieme alla sua famiglia. La pop star ha dichiarato: "Ogni famiglia ha dinamiche tutte sue. Diciamo che tutti si comportano a modo proprio!". La ragazza, inoltre, ha precisato che la sua famiglia è sempre disfunzionale ma che, durante il periodo natalizio, la sua disfunzionalità sembra raggiungere livelli mai sfiorati nei restanti periodi dell'anno. Secondo la Cyrus, infatti: "La tavolata è piena di artisti con opinioni diverse e in grado di alimentare svariate teorie del complotto. Da qui nasce una sorta di dibattito e tutti ne escono un po' sconvolti. Poi, ha inizio la tradizionale guerra dei pugni!".

In modo particolare, la pop star ha ironizzato sull'arma segreta di sua sorella: "Eh si, mia sorella Noah porta sempre un'arma segreta: le sue unghie! Se le tocchi i capelli, allora sfodera la sua arma preferita". Poi, la conversazione si sposta sugli alieni, a cui Miley Cyrus crede fermamente: "Io credo negli alieni. Sono convinta della loro esistenza. Gli alieni sono davvero fighi e il 2020 è stato pessimo. Quindi, credo che si paleseranno l'anno prossimo, sperando in tempi migliori. Loro ci guardano dall'altro e, ovviamente, attendono il momento più adatto per la loro venuta". Tra l'altro Miley potrebbe aver ragione considerate le recenti dichiarazioni dell'ex direttore spaziale israeliano sugli alieni.

Ma Miley Cyrus non si è fermata qui e ha anche raccontato l'aspetto che caratterizzerà casa sua quest'anno: "Voglio un Natale gotico e voglio decorare casa con un albero total-black e con croci capovolte. Vorrei un'atmosfera decisamente gotica e medievale". Infine, la star ha dichiarato che trascorrerà il Natale nella sua casa familiare in Tennessee.