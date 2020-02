Miley Cyrus: su Instagram, la sua foto a seno scoperto sfida la censura

Miley Cyrus sfida Instagram ancora una volta con quella foto a seno scoperto che ha fatto il giro di mezzo mondo prima di finire direttamente sui suoi profili, mettendo a dura prova le norme social in fatto di censura.

Mercoledì sera, dopo l'apparizione a sorpresa durante la sfilata di Marc Jacobs, Miley Cyrus è stata vittima dell'ennesima wardrobe malfunction per colpa della quale il mondo intero ha visto ancora una volta un po' troppo di lei.

Non che sia la prima volta: convinta sostenitrice della campagna #FreeTheNipple fin dal lontano 2014, Miley non è nuova a scatti osè condivisi direttamente su Instagram con capezzoli bene in vista, tanto che pochi mesi fa aveva postato delle foto che lasciavano ben poco all'immaginazione avvertendo già gli utenti nella didascalia di fare a presto ad ammirarla perchè il social network avrebbe sicuramente rimosso tutto entro breve.

E anche in questo caso ha scritto: "Scorri verso destra ma sbrigati, Instragram rimuoverà sicuramente questo post molto presto". Anche questa volta, però, non è successo nulla: la policy di Instagram in fatto di capezzoli è cambiata? Non proprio, d'altronde un'altra star come Amber Heard aveva denunciato lo stesso trattamento non molti mesi fa usando una foto di Jason Momoa: la censura di Instagram non tollera immagini di soggetti femminili in cui siano chiaramente visibili i capezzoli, anche se ammette foto di cicatrici post intervento di mastectomia e di donne che stanno allattando.

Semplicemente rimuovere a questo punto un post di Miley Cyrus in versione #FreeTheNipple farebbe solo più rumore intorno a una regola già molto criticata, tanto più che nei commenti, anche in questo caso, sono stati moltissimi gli utenti a rilanciare l'hashtag e ad applaudire alla pop star.