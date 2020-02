Miley Cyrus: un capezzolo spunta dal top traditore, ma lei ci scherza su (FOTO)

Incidente sexy all'uscita dalla sfilata di Marc Jacobs per Miley Cyrus, paparazzata con un capezzolo in bella vista fuoriuscito dal top, lei però ci scherza su e diffonde la foto su Instagram.

Miley Cyrus con un capezzolo in bella mostra per colpa di un top traditore: l'incidente sexy (l'ennesimo) è avvenuto ieri, nella sua giornata super impegnata che l'ha vista anche sfilare per Marc Jacobs a chiusura della sfilata in programma per la New York Fashion Week.

Tutto bene in passerella, dove ha indossato un completo nero con i lunghi guanti che in fatto di trend stagionali sono l'ultimo capriccio della moda, la wardrobe malfunction ha avuto luogo dopo, quando la Miley Cyrus è uscita dall'edificio per raggiungere il party. Circondata da addetti alla sicurezza che pure non hanno potuto nulla contro quel capezzolo birichino che ha fatto capolino dal topo bianco e nero a fasce.

Se tabloid e siti hanno subito cominciato a rilanciare quelle foto, è stata la stessa pop star a scherzare sull'accaduto, postando su Instagram 3 immagini che la ritraggono un attimo prima dell'incidente sexy e poi con seno in bella mostra, avvertendo addirittura i follower di scorrere con il dito verso destra per passare alla foto incriminata ma anche di fare presto, prima che il social facesse sparire "l'atto osceno". Inutile dire che le foto sono ancora lì e che hanno raggiunto in poche ore quasi 2 milioni di like.