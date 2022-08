Miles Teller potrebbe essere il protagonista di The Gorge, diretto da Scott Derrickson

L'attore Miles Teller sembra sarà il protagonista del nuovo film The Gorge, un progetto action diretto da Scott Derrickson.

L'attore è reduce dal successo ottenuto con Top Gun: Maverick e sembra stia concludendo le trattative con i produttori.

Skydance sta delineando il cast di The Gorge e ha già collaborato con l'attore proprio in occasione del sequel con star Tom Cruise.

Miles Teller potrebbe quindi essere la star del film che viene descritto come una storia d'amore ricca d'azione e che va oltre i confini dei vari generi cinematografici.

Scott Derrickson sarà impegnato dietro la macchina da presa, mentre Zach Dean firmerà la sceneggiatura dopo aver realizzato The Tomorrow War.

Teller, oltre ad apparire in Top Gun: Maverick accanto a Tom Cruise, ha recentemente recitato anche nella serie The Offer, che ha raccontato i retroscena del film Il Padrino.