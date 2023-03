Sigourney Weaver reciterà accanto a Miles Teller e Anya Taylor-Joy in The Gorge

L'attrice Sigourney Weaver è entrata a far parte del cast di The Gorge, un nuovo film originale prodotto da Apple con star Miles Teller e Anya Taylor-Joy.

Sigourney Weaver reciterà accanto a Miles Teller e Anya Taylor-Joy nel film The Gorge.

Il progetto scritto da Zach Dean sarà uno dei titoli originali targati Apple e verrà prodotto in collaborazione con Skydance.

La regia di The Gorge è stata affidata a Scott Derrickson e Miles Teller, oltre a essere protagonista maschile del film, sarà uno dei produttori del progetto.

La trama è ancora avvolta dal mistero, ma Deadline sostiene che sia una storia d'amore piena d'azione e che spazia tra vari generi cinematografici.

Master Gardener: Sigourney Weaver in una foto della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2022

Miles ha già collaborato con Skydance in occasione di Top Gun: Maverick, mentre Dean ha lavorato con lo studio durante la realizzazione di The Tomorrow War.

Sigourney Weaver è stata recentemente protagonista di Avatar: La via dell'acqua, campione d'incassi degli ultimi mesi e in grado di raggiungere quota 2,2 miliardi di dollari guadagnati ai box office mondiali.

Attualmente la produzione non ha rivelato i dettagli riguardanti i personaggi che sono stati affidati alla star di Alien, Teller e Anya Taylor-Joy. Bisognerà quindi attendere ulteriori dettagli per scoprire qualche anticipazione.