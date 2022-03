Scott Derrickson regista del film action The Gorge

Il regista Scott Derrickson tornerà dietro la macchina da presa in occasione del film a sfumature action The Gorge, prodotto da Skydance.

Scott Derrickson tornerà alla regia con The Gorge, un nuovo progetto prodotto da Skydance che è stato scritto da Zack Dean.

Il film segna il ritorno del filmmaker dietro la macchina da presa dopo The Black Phone, il thriller targato Blumhouse che arriverà a giugno nelle sale.

The Gorge viene descritto come una storia d'amore che va oltre le regole dei generi cinematografici ed è ricca d'azione. Per ora, tuttavia, Skydance non ha svelato ulteriori dettagli del progetto.

Scott Derrickson sarà coinvolto come regista e produttore, tramite la sua Crooked Company.

Il regista stava già collaborando con Skydance grazie a Bermuda Triangle, un film che dovrebbe avee come protagonista l'attore Chris Evans.

The Black Phone ha una sceneggiatura scritta da Derrickson in collaborazione con C. Robert Cargill adattando il racconto scritto da Joe Hill.

Al centro della trama c'è Finney Shaw, un ragazzino che negli anni '70 viene rapito da un serial killer soprannominato The Grabber. Il giovane viene rinchiuso in uno scantinato che ha un telefono nero non collegato alla linea telefonica, ma in grado di farlo entrare in contatto con le precedenti vittime che provano ad aiutarlo a fuggire.

Nel cast ci sono, oltre a Ethan Hawke, anche Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies e James Ransone.