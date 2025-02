Miles Teller, dopo il flop del suo reboot, spera che I Fantastici 4: Gli Inizi abbia successo

Miles Teller era uno dei protagonisti del film dedicato alle avventure dei Fantastici 4 che avrebbe dovuto dare il via a un nuovo franchise tratto dai fumetti. Il flop ai box office, dove non aveva superato quota 167 milioni di dollari in tutto il mondo, ha però portato alla cancellazione dei progetti che erano stati ideati dai vertici di 20th Century Fox.

Le avventure dei Fantastici 4

Nel film Fantastic 4 - I Fantastici Quattro Miles Teller aveva la parte di Reed Richards/Mr. Fantastic e, durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, ha svelato di non avere alcun rimpianto e di augurare il meglio al nuovo progetto prodotto dalla Marvel.

L'attore aveva recitato insieme a Michael B. Jordan, Kate Mara e Jamie Bell nei ruoli ora affidati a Pedro Pascal, Joseph Quinn, Vanessa Kirby ed Ebon Moss-Bachrach.

I nuovi Fantastici 4

Miles ha sottolineato: "Da alcuni anni conosco Pedro Pascal, auguro a loro tutto il meglio. Non voglio che nessuno faccia parte del cast di un flop, è semplicemente un segno nella tua carriera che per alcune persone richiede più tempo per essere cancellato e superato rispetto a quello che accade ad altre".

La reazione di Miles al reboot

Teller, parlando di I Fantastici 4: Gli Inizi, ha aggiunto: "Auguro semplicemente a tutti loro il meglio. Ho visto il piccolo trailer e ho pensato che fosse fantastico, sono davvero entusiasta per loro".

I fan del Marvel Cinematic Universe dovranno attendere il mese di luglio prima di assistere alla nuova avventura dei supereroi che è stata diretta da Matt Shakman, già nel team di WandaVision.

Non resta quindi che sperare, come Miles Teller, che il progetto non si riveli un'altra delusione, rischiando di porre definitivamente fine alle storie dei Fantastici 4 sul grande schermo.