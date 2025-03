Mikey Madison vince l'Oscar come miglior attrice protagonista

Mikey Madison è stata premiata agli Academy Awards per il suo ruolo in Anora di Sean Baker.

E alla fine, ecco la sorpresa. Mikey Madison, supportata da un'ottima campagna promozionale, ha vinto il premio come miglior attrice protagonista per il suo ruolo in Anora, diretto e scritto da Sean Baker. Presentato a Cannes, il film racconta la storia di una sex worker che incontra e sposa un giovane oligarca russo. La relazione

Anora: un'immagine

"Sono nervosa, è surreale. Grazie all'Academy", dice l'attrice sul palco. "Grazie alla comunità dei sex workers, continuerò ad essere vostra alleata. È stato un momento enorme. Voglio rendere omaggio anche alle altre candidate. È un sogno che si realizza. Forse mi sveglierò domani".

Anora agli Oscar 2025 ha ottenuto sei candidature, tra cui miglior film e miglior regia.