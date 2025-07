Anora arriva su Sky Cinema: il film che ha trionfato agli Oscar 2025 in prima TV stasera 16 luglio

Dopo la Palma d'Oro a Cannes e 5 cinque Oscar, la favola urbana e provocatoria di Sean Baker arriva finalmente in prima TV su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Il film rivelazione dell'anno, Anora, arriva finalmente in TV: stasera, mercoledì 16 luglio alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand in 4K. Diretto da Sean Baker, già autore di cult come Red Rocket e Un sogno chiamato Florida, il film ha conquistato critica e pubblico vincendo la Palma d'Oro a Cannes 2024 e ben cinque premi Oscar nel 2025, tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice Protagonista per Mikey Madison.

Anora: la fiaba contemporanea che ha stregato l'Academy

Anora

Girato in 35mm e ambientato tra Brooklyn, Brighton Beach e Las Vegas, Anora è un mix travolgente di realismo urbano, ironia e struggente umanità. La protagonista è Anora, giovane escort newyorkese che finisce per sposare il figlio di un oligarca russo in una moderna versione di Cenerentola. Ma quando i suoceri arrivano in città per annullare le nozze, il sogno si trasforma in una corsa ad ostacoli tra culture, desideri e potere.

La regia energica e profondamente empatica di Sean Baker si intreccia a una sceneggiatura brillante, premiata anch'essa agli Oscar, che racconta il conflitto tra identità personale e aspettative sociali. Il tutto attraverso lo sguardo di una protagonista che non chiede di essere salvata, ma solo di scegliere da sola la propria storia.

Un cast magnetico e una protagonista da Oscar

Nel ruolo di Anora, Mikey Madison offre una performance intensa e sfaccettata, capace di tenere insieme fragilità e determinazione, premiata con il Premio Oscar come miglior attrice protagonista. Accanto a lei, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov e volti noti del cinema indipendente, come Karren Karaguilian e Vache Tovmasyan, completano il cast.

Quando e dove vedere Anora su Sky

Anora sarà trasmesso mercoledì 16 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass. Gli abbonati da più di 3 anni potranno vederlo in anteprima grazie a Primissime.

Una prima TV imperdibile per chi ama il cinema d'autore che sa emozionare, sorprendere e far riflettere.