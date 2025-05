Mikey Madison sarà protagonista di Reptilia accanto a Kirsten Dunst

Mikey Madison, che ha recentemente vinto il premio Oscar come Miglior Attrice Protagonista grazie ad Anora, sarà la co-protagonista di Reptilia accanto all'attrice Kirsten Dunst.

Alla regia del lungometraggio sarà impegnato Alejandro Landes Echavarria, mentre la sceneggiatura è firmata da Landes Echavarria e Duke Merriman.

I primi dettagli del film

Le riprese di Reptilia inizieranno in autunno e al centro della trama c'è un'igienista dentale sedotto da una misteriosa sirena che la trascina nel mondo oscuro e 'umido' del commercio di animali esotici della Florida.

Per ora non sono stati svelati i dettagli dei personaggi affidati a Mikey Madison e Kirsten Dunst.

Landes Echavarria ha diretto recentemente il film Monos, presentato nel 2019 al Sundance Film Festival, dove ha vinto il riconoscimento World Cinema Dramatic Special Jury Award, vicendo poi il premio come Miglior Film al Festival di Londra e venendo scelto dalla Colombia per provare a ottenere una nomination agli Oscar.

Gli impegni delle due attrici

Mikey Madison, oltre ad aver conquistato l'ambita statuetta agli Oscar, ha ottenuto grazie ad Anora anche un BAFTA e l'Independent Spirit Award. In precedenza ha recitato anche nei film Scream 5 e C'era una volta a... Hollywood, oltre ad avere un ruolo nella serie Better Things.

Kirsten Dunst, prossimamente, reciterà nel film Roofman diretto da Derek Cianfrance e in The Entertainment System Is Down diretta da Rubn Ostlund.