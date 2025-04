Demi Moore: "Perdere l'Oscar non è stato un dramma, avevo previsto che avrebbe vinto Mikey Madison"

La star di The Substance ha confermato di non essere particolarmente disperata per aver perso l'occasione di vincere la sua prima statuetta.

In una nuova intervista rilasciata al magazine Time, Demi Moore ha raccontato di non essere devastata dalla sconfitta agli Oscar 2025, in cui ha trionfato Mikey Madison per Anora.

L'attrice sostiene di aver avuto un presentimento e di aver svelato al suo manager che avrebbe vinto la collega poco prima dell'annuncio della categoria.

Il presentimento di Demi Moore sulla vittoria agli Oscar di Mikey Madison

"Mi sono chinata e ho sussurrato al mio manager che secondo me il premio sarebbe andato a Mikey" ha spiegato Moore "Non so perché lo sapessi ma lo sapevo. Ero così centrata e calma. Non mi sono sentita distrutta né provata in alcun modo. Ho semplicemente avuto fiducia, e continuo ad averla, in ciò che accadrà".

Demi Moore in una scena di The Substance

Probabilmente il presentimento nasceva dal fatto che Anora di Sean Baker stava vivendo una serata particolarmente felice e Demi Moore si aspettava che anche Mikey Madison avrebbe ottenuto il proprio riconoscimento.

Il messaggio di Demi Moore a Mikey Madison dopo la vittoria agli Oscar

Demi Moore era considerata una delle grandi favorite agli Oscar, dopo aver vinto il Golden Globe, il Critics' Choice Award e il SAG Award per The Substance.

Tuttavia, anche Mikey Madison era tra le favorite. Il giorno dopo la cerimonia, Demi Moore si è congratulata pubblicamente con Madison:"Ora che questa stagione dei premi si conclude, sono sopraffatta dalla gratitudine per questo viaggio. È stata l'esperienza di una vita, e siamo solo all'inizio! Sono grata al mio team, alle altre candidate e a tutti coloro che hanno reso questo percorso così pieno di gioia e luce... E un enorme 'congratulazioni' a Mikey Madison - non vedo l'ora di scoprire cosa farai dopo".

Demi Moore con il Golden Globe appena vinto per The Substance

Demi Moore ha conquistato pubblico e critica per la sua performance in The Substance diretto da Coralie Fargeat, nel quale ha recitato al fianco di Margaret Qualley.