Mike Tyson: Trevante Rhodes nel teaser e poster della serie non autorizzata sul pugile

Trevante Rhodes è pronto a combattere sul ring nel ruolo di Mike Tyson nel primo teaser della serie Hulu Mike, biopic non autorizzato sulla vita del campione dei pesi massimi. la serie in otto episodi debutterà negli USA il 25 agosto.

Secondo quanto anticipato, Mike esamina le problematiche legate al ceto sociale in America, la razza, la fama e il potere dei media, la misoginia, la divisione della ricchezza, la promessa del sogno americano e, in definitiva, "il nostro ruolo nel plasmare la storia di Mike Tyson".

Figura divisiva nella cultura popolare, nel 1992, il pugile nativo di New York è stato accusato di stupro e condannato a sei anni di carcere, scontandone tre. La sua licenza di boxe è stata brevemente revocata nel 1997 dopo aver morso una parte dell'orecchio dell'avversario Evander Holyfield durante un match.

Da quanto anticipato nel primo teaser, Mike affronterà tutte queste controversie. Lo sceneggiatore della serie Steven Rogers è noto per aver catturato le sfumature di atleti complicati firmando, nel 2017, la sceneggiatura di I, Tonya, sulla pattinatrice olimpica caduta in disgrazia Tonya Harding, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti e una nomination ai BAFTA Award.

Parlando a Entertainment Weekly, Rogers ha detto di voler presentare Tyson come una figura "avvincente, contraddittoria e complessa", non eroica:

"Penso che la cosa a cui le persone hanno risposto in Io, Tonya è stata, abbiamo preso una storia che tutti pensavano di conoscere e abbiamo cercato di mostrare che c'è molto di più rispetto ai semplici commenti sonori che i media ci danno. In un certo senso, la vita di Tyson è un ammonimento del sogno americano. Puoi trovare le radici di molti problemi con cui siamo alle prese oggi come #MeToo, Black Lives Matter, riforma carceraria, problemi di salute mentale in esso. Sembrava un buon momento per raccontare tutto ciò".