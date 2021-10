Iron Mike: Harvey Keitel sarà l'allenatore di Tyson nella serie

La serie Iron Mike avrà tra i suoi protagonisti anche Harvey Keitel nel ruolo del primo allenatore di Mike Tyson.

Il progetto per il piccolo schermo è destinato a Hulu e racconterà la vita del campione di pugilato.

Il protagonista di Iron Mike sarà l'attore Trevante Rhodes alle prese con il ruolo del controverso campione, il cui percorso nel mondo dello sport e della vita personale è stato particolarmente complicato.

Nel cast ci sarà anche Harvey Keitel nella parte di Cus D'Amato, il primo allenatore di Mike Tyson che è poi diventato una figura paterna e un mentore per il giovane pugile.

Laura Harrier interpreterà invece la parte dell'attrice Robin Givens e prima moglie dello sportivo.

Grace Zabriskie avrà il ruolo di Camille D'Amato, la moglie di Cus e una figura materna per Tyson.

Olunike Adeliyi avrà la parte di Lorna Mae, la madre di Tyson, mentre TJ Amos interpreterà Barkim, un ladro e amico del pugile.

Mike Tyson si è ritagliato uno spazio importante nella storia dello sport diventando un campione sul ring. Nel 1992 è stato poi condannato per stupro e ha trascorso tre anni in prigione. Dopo essere stato rilasciato, il pugile ha cercato di riconquistare la gloria sportiva perduta, non riuscendoci, e venendo squalificato dopo aver morso l'orecchio del suo rivale Evander Holyfield durante uno scontro. Nel 2006 si è quindi ritirato definitivamente dallo sport, apparendo in film come The Hangover e ora conducendo un popolare podcast.