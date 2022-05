Mike Tyson affianca Sean Penn e Tye Sheridan nel thriller Black Flies

Mike Tyson torna al cinema in un ruolo di primo piano, l'ex pugile affiancherà Sean Penn e Tye Sheridan nel thriller Black Flies, incentrato su un gruppo di paramedici di New York.

La leggenda del pugilato Mike Tyson affiancherà Sean Penn e Tye Sheridan nel cast di Black Flies, thriller drammatico diretto da Jean-Stéphane Sauvaire.

Mike Tyson in un'immagine del documentario Tyson

Secondo The Hollywood Reporter, Mike Tyson si unirà al film in un ruolo da protagonista interpretando il superiore dei personaggi di Sean Penn e Tye Sheridan, due paramedici di New York City. Sheridan interpreterà Ollie Cross, giovane medico al primo anno di lavoro, che approda nelle strade di New York desideroso di aiutare le persone. Tuttavia, poiché lui e il suo partner, interpretato da Penn, si trovano costretti a dover fare scelte difficili per le strade, il suo desiderio di essere d'aiuto sarà spinto al limite. Il progetto diretto da Sauvaire offrirà una visione sulla vita per le strade e sulla fatica affrontata da un medico nel tentare di aiutare gli altri nonostante una paura crescente che lo porta a pensare che non potrà mai fare una differenza nella società.

Black Flies è un adattamento del romanzo di Shannon Burke, che ha collaborato alla sceneggiatura insieme a Ben Mac Brown e Ryan King.

Mike Tyson: Jamie Foxx interpreterà il pugile in una serie prodotta da Martin Scorsese

Le riprese inizieranno a New York nei prossimi mesi. Il produttore Warren Goz ha dichiarato: "Abbiamo lavorato con Jean-Stephane per oltre un anno nel portare in vita questa storia in un modo che sia coinvolgente e catturi il talento speciale di Sean nella narrazione. Pensiamo che questa storia, che ritrae le pressioni che affrontano le persone che lavorano nel pronto intervento, è davvero importante da raccontare in questo periodo".

A breve Mike Tyson apparirà nel film d'azione sportivo indiano Liger. L'ex pugile manca dal grande schermo dal 2019.