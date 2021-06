Mike Myers interpreterà sette personaggi nella miniserie Netflix The Pentaverate

Mike Myers si prepara a recitare nella miniserie Netflix intitolata The Pentaverate, che vedrà il mattatore impegnato a interpretare ben sette personaggi diversi.

Mike Myers e Cameron Diaz alla premiere di Shrek 2 a Tokyo nel 2004

Nel cast di The Pentaverate, troveremo anche Ken Jeong, Keegan Michael-Key, Debi Mazar, Richard McCabe, Lydia West, Jennifer Saunders e molti altri attori. Al centro della storia una società segreta, argomento da cui Myers è stato chiaramente affascinato per anni, da quando uno dei suoi personaggi ha citato questa stessa società segreta nel 1993 in Mia moglie è una pazza assassina?. Al centro della storia un giornalista che tenta di scoprire la verità su un'organizzazione segreta.

The Pentaverate sarà composto da sei episodi da 30 minuti ciascuno. Al momento non è stata fissata una data di uscita. Tim Kirkby è il regista e il produttore esecutivo dello show.

Questa la sinossi di The Pentaverate: E se una società segreta composta da cinque uomini stesse lavorando per influenzare gli eventi del mondo a fin di bene sin dalla Peste Nera del 1347? Un improbabile giornalista canadese si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità e possibilmente salvare il mondo.

