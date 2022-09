Austin Powers: un quarto film potrebbe essere in arrivo

Mike Myers, durante il red carpet del suo nuovo film Amsterdam, ha dato un suggerimento interessante, il quale ha aperto le speranze per l'arrivo di un quarto film di Austin Powers.

Il simpatico Mike Myers alla premiere di Los Angeles del film Shrek e vissero felici e contenti

Quando sono state chieste alla star novità riguardo a un nuovo capitolo dell'amato franchise comico, egli ha risposto: "Non lo so. Ci metto un grande, deciso, scritto forse".

Non si tratta della prima volta che Mike Myers parla del futuro della saga e di un possibile quarto film: a maggio di quest'anno, durante una puntata del podcast "The Jess Cagle Podcast con Julia Cunningham", ha infatti affermato: "Non posso né confermare né smentire l'esistenza o la non esistenza di un progetto, che esista o che non esista".

Mike Myers ricorda Verne Troyer: "Mi manca moltissimo, era amato da tutti"

Insomma, sembrerebbe che l'attore sia costretto a tenere la bocca chiusa, però la sua vaghezza non fa altro che aumentare nei fan la certezza dell'arrivo di un quarto film. Il primo capitolo di Austin Powers è stato rilasciato nel 1997, seguito dal secondo sequel nel 1999 e dal terzo nel 2002. Myers ha interpretato due ruoli nella pellicola originale: Powers e la sua nemesi, Dr. Evil.

Voi state aspettando un quarto capitolo di Austin Powers?