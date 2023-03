Love Guru, Mike Myers sul bodyguard licenziato per averlo guardato negli occhi: "Non ne sapevo nulla"

Mike Myers ha affermato di non essere a conoscenza del fatto che un bodyguard sarebbe stato allontanato dal set di Love Guru per averlo guardato negli occhi.

Mike Myers "non sa nulla" a proposito di una recente rivelazione secondo cui un membro della troupe di Love Guru sarebbe stato licenziato perché lo aveva guardato dritto negli occhi. Il DJ di Vancouver Jay Brody ha suscitato scalpore sui social media quando ha condiviso un video di Keanu Reeves che aiuta a spostare le attrezzature di produzione sul set di "John Wick: Chapter 4".

"Le persone che dicono che Keanu non dovrebbe essere lodato per aver aiutato la troupe perché è normale farlo non hanno idea di cosa significhi lavorare nel mondo cinema", ha scritto Brody su Twitter. "Mike Myers mi ha fatto licenziare dal set di Love Guru perché ho avuto un contatto visivo con lui... ero il suo bodyguard."

Brody in seguito ha chiarito che non era la guardia del corpo personale di Myers sul set, ma che ha lavorato per l'unità di sicurezza cinematografica sul set della pellicola: "Mi dissero: 'se lo guardi negli occhi verrai licenziato'. Il primo giorno ero sul set, non sapevamo ancora che aspetto avrebbe avuto Myers con il costume. A un certo punto vedo un uomo che si avvicina con una lunga parrucca, una barba finta, e penso, penso che sia Mike Myers."

"Abbasso lo sguardo per non guardarlo perché non voglio essere licenziato. Il mio compito era quello di non far entrare nessuno nella sua roulotte, quindi alzo lo sguardo, incontro il suo sguardo per un secondo, gli faccio un cenno per fargli capire che sono a sua disposizione e distolgo lo sguardo. Nel giro di un'ora ricevo una telefonata: sono stato licenziato e devo andarmene dal set perché ho infranto la regola", ha concluso Brody. Un rappresentante di Mike Myers ha dichiarato a Entertainment Weekly: "Mike non ne sa nulla. Non è a conoscenza di nessuno che sia stato assunto o licenziato."