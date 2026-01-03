La Torre Nera, Mike Flanagan: "Realizzare la serie è la nostra priorità"

Il regista e produttore ha aggiornato i fan della saga scritta da Stephen King sostenendo che lo sviluppo dello show televisivo è a buon punto.

La serie La Torre Nera, tratta dall'opera di Stephen King, sembra sia di nuovo in fase di sviluppo e vicina a ottenere il via libera alla produzione. Mike Flanagan, in una nuova intervista, ha infatti parlato dei progetti legati all'adattamento per il piccolo schermo della saga.

L'aggiornamento del regista sulla serie

Rispondendo alle domande del magazine Empire, Mike Flanagan è tornato a parlare della serie La torre nera che sta sviluppando insieme a Trevor Macy, suo partner tra le fila di Intrepid Pictures. Il regista ha sottolineato: "Si sta muovendo. Abbiamo molti script pronti, ed è la prima priorità".

La Torre Nera: Idris Elba e Tom Taylor in un momento del film

Il filmmaker ha accennato al film del 2017 diretto da Nikolaj Arcel (di cui potete leggere la nostra recensione), e con star Idris Elba e Matthew McConaughey, sostenendo: "Non possiamo lasciare che quella sia la parola fine. Non possiamo realmente".

Flanagan, nel 2022, aveva dichiarato di aver completato lo script di un pilot e di avere in mente un progetto composto da cinque stagioni e due film.

Mike aveva poi spiegato che occuparsi della saga era uno dei suoi sogni e che aveva intenzione di farlo diventare realtà.

Nel 2020 Amazon Studios aveva deciso di non produrre la serie a cui stava lavorando Glen Mazzara, frenando le speranze dei fan di rivedere il mondo creato da Stephen King sul piccolo schermo.

Attualmente Flanagan non ha condiviso ulteriori dettagli e non resterà che attendere per scoprire se il suo progetto diventerà finalmente realtà.

Cosa racconta la saga

La Torre Nera è uno dei progetti narrativi più ambiziosi di Stephen King e utilizza elementi di dark fantasy, fantascienza, horror e western, seguendo la storia del pistolero Roland Deschain nella sua ricerca della leggendaria Torre, un'entità che è al tempo stesso luogo concreto e simbolo universale.

La serie non solo ha dato origine a un vero e proprio multiverso letterario, ma ha anche collegato tra loro molte delle opere di King ben prima che l'idea di universi narrativi condivisi diventasse una prassi a Hollywood.