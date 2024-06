Mike Flanagan sogna di riportare in vita un popolarissimo franchise horror, ecco quale

Dopo aver esplorato in lungo e in largo l'opera di Stephen King, Mike Flanagan sogna di realizzare il reboot di una popolarissima saga che ha turbato i sonni di milioni di spettatori.

Mentre scatta il conto alla rovescia per l'arrivo del suo nuovo film, The Life of Chuck, altro adattamento da Stephen King, Mike Flanagan torna a riproporre un progetto del cuore che sogna di realizzare da tempo, un reboot di Nightmare - Dal profondo della notte.

Dopo essersi imposto come maestro dell'orrore con serie di successo come Hill House, Midnight Mass, _La caduta della casa degli Usher e con pellicole come Oculus, Il gioco di Gerald e Doctor Sleep, Flanagan ha già dato molto al genere, ma il suo progetto della passione resta indiscutibilmente un revival del cult di Wes Craven che ha dato vita a un iconico franchise.

Flanagan ce lo comunica condividendo su X un poster generato con l'AI che mostra la faccia di Freddy Krueger in una nuova versione con il nome di Mike Flanagan sul flano. Il regista ha ricondiviso il fan poster realizzato da Creepy Duck Design accompagnandolo con la scritta "Un uomo può sognare...". Messaggio che non lascia adito a dubbi.

Il ritorno di Nightmare?

La frase di Mike Flanagan suggerisce che un reboot di Nightmare, al momento, è alquanto improbabile. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il franchise è rimasto inattivo per quasi 15 anni dopo la morte di Wes Craven e sebbene da più parti si sono sollevati voci di un possibile rilancio, finora nessun progetto si è concretizzato. Nel 2019, è stato riferito che i diritti di Nightmare - Dal profondo della notte erano tornati agli eredi di Wes Craven. Sebbene, secondo quanto riferito, la famiglia fosse aperta alle proposte di diversi registi per un nuovo potenziale film o serie in streaming, da allora non ci sono stati aggiornamenti.

Nightmare, dal profondo della notte: 15 cose che (forse) non sapete sul film di Wes Craven

Un altro problema riguarda i sopraggiunti limiti di età dello storico protagonista del franchise, Robert Englund, oggi 77enne. I fan affezionati al suo Freddy Krueger troverebbero difficile accettare una nuova versione del personaggio interpretata da un altro attore, ma Englund ha escluso il ritorno sentendosi troppo vecchio per il ruolo del villain. Non ci resta che attende per capire se un reboot - con o senza Mike Flanagan - si farà.