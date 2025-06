La Torre Nera: Mike Flanagan conferma progressi per l'adattamento TV del capolavoro di Stephen King

Il regista di Doctor Sleep e Hill House ha fornito un nuovo aggiornamento sul suo ambizioso progetto per portare La Torre Nera in streaming.

Il regista e sceneggiatore Mike Flanagan ha condiviso un aggiornamento incoraggiante sullo sviluppo della sua attesa serie tratta da La Torre Nera, l'epica saga creata da Stephen King.

Dopo il deludente adattamento cinematografico del 2017 - che, nonostante il cast stellare guidato da Idris Elba e Matthew McConaughey, non riuscì a convincere pubblico e critica - l'interesse degli studios nei confronti del progetto sembrava essersi definitivamente affievolito. Con un incasso globale di appena 113 milioni di dollari a fronte di un budget di 66 milioni, il film non è mai riuscito a decollare come franchise.

Ma nel 2022, Flanagan - già autore degli adattamenti Il gioco di Gerald e Doctor Sleep, oltre che della futura trasposizione de La vita di Chuck - ha annunciato di aver acquisito i diritti per realizzare una nuova versione televisiva de La Torre Nera, destinata a Prime Video.

Gli aggiornamenti di Mike Flanagan su La Torre Nera

Durante una recente intervista con ComicBook, il regista ha chiarito che il progetto non è affatto in pausa. Al contrario, è in costante evoluzione: "Non l'ho mai messo da parte. È un progetto enorme, come costruire una petroliera. Ci stiamo lavorando da tempo, solo che è un'impresa mastodontica. È in continuo sviluppo, e vi assicuro che se pensate di essere impazienti, Stephen King lo è anche di più. E non ho alcuna intenzione di deluderlo".

Il gioco di Gerald: Bruce Greenwood e Carla Gugino in una scena

Flanagan ha confermato che ha già completato la sceneggiatura dell'episodio pilota, insieme a una struttura dettagliata per l'intera prima stagione e una bozza preliminare delle stagioni successive: "Immagino almeno cinque stagioni", ha dichiarato il regista.

"La prima inquadratura è qualcosa che ho in mente da quando ero studente. È legata direttamente alla prima, iconica frase de Il Pistolero, il libro che apre la saga. Ho bisogno di realizzarla. Non riesco più a tenerla solo nella mia testa".

Conosciuto per il suo stile visivo distintivo e la capacità di fondere horror, dramma e introspezione psicologica, Flanagan ha ottenuto ampio successo su Netflix grazie a serie come Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass e La caduta della casa degli Usher.

Doctor Sleep: Ewan McGregor in una scena del film

La Torre Nera è uno dei progetti narrativi più ambiziosi di Stephen King. Unisce elementi di dark fantasy, fantascienza, horror e western, seguendo la storia del pistolero Roland Deschain nella sua ricerca della leggendaria Torre, un'entità che è al tempo stesso luogo concreto e simbolo universale.

La serie non solo ha dato origine a un vero e proprio multiverso letterario, ma ha anche collegato tra loro molte delle opere di King ben prima che l'idea di universi narrativi condivisi diventasse una prassi a Hollywood.