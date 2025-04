Carrie - Lo sguardo di Satana: Amazon ordina ufficialmente la produzione della serie di Mike Flanagan

Prime Video ha confermato il via libera alla produzione della serie tv tratta dal romanzo Carrie - Lo sguardo di Satana, scritto da Stephen King.

Mike Flanagan sarà coinvolto come sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner, oltre a essere regista di alcuni episodi.

I dettagli sulla serie tratta dal libro di King

La serie tratta da Carrie - Lo sguardo di Satana sarà composta da otto episodi e nel cast sembra ci saranno Summer H. Howell (Hunter Hunter) e Siena Agudong (Resident Evil) nei ruoli della protagonista e della sua nemesi, Sue Snell.

Spacek nel film Carrie - Lo sguardo di Satana

Per ora Amazon non ha tuttavia confermato i nomi degli interpreti scelti dai produttori per riportare sugli schermi il racconto della studentessa del liceo, cresciuta con una madre oppressiva e dominante. Dopo l'improvvisa morte del padre, Carrie White dovrà fare i conti con i problemi a scuola, il bullismo e degli inaspettati poteri telecinetici.

Vernon Sanders, a capo di Amazon MGM Studios nel settore televisivo, ha dichiarato: "Carrie è una storia iconica che ha superato la prova del tempo con una continua rilevanza culturale. Con Mike Flanagan alla guida e il team di talento che coinvolge anche il produttore esecutivo Trevor Macy, questa serie provocatoria è sicuramente in grado di conquistare il pubblico globale".

Dal film alla serie tv

Il personaggio di Carrie, nel film diretto nel 1976 dal regista Brian De Palma, era stato interpretato da Sissy Spacek, che aveva conquistato una nomination agli Oscar, mentre nel remake del 2013 la star era stata Chloe Grace Moretz.

Le riprese delle puntate, secondo le indiscrezioni che erano emerse nelle ultime settimane, dovrebbero iniziare nel mese di maggio.