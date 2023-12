Mike Flanagan in trattative per dirigere il remake di Labyrinth

Il regista di La caduta della casa degli Usher Mike Flanagan sarebbe in trattative per dirigere il remake del cult fantasy Labyrinth.

Il regista di La caduta della casa degli Usher Mike Flanagan sarebbe in trattative per dirigere il remake del cult fantasy anni '80 Labyrinth - Dove tutto è possibile. A riportare la notizia è stato il noto scooper Daniel Richtman.

Anche il regista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Scott Derrickson, ha recentemente confermato che un sequel di Labyrinth è ancora in una lenta fase di sviluppo. È possibile che si tratti dello stesso progetto ma per il momento non ci sono ulteriori informazioni a riguardo.

Labyrinth

Il film originale del 1986 aveva come protagonista Jennifer Connelly nel ruolo di un'adolescente di nome Sarah che entra in uno strano regno fantastico nel tentativo di salvare il suo fratellino da Jareth, il Re dei Goblin (David Bowie). Lì, incontra alcune creature strane e meravigliose che la aiutano nella sua ricerca per raggiungere il castello del Re. Sebbene abbia ricevuto un'accoglienza contrastante al momento dell'uscita, il film è diventato un cult nel corso degli anni dando seguito a diversi fumetti, libri e videogiochi.

Flanagan è reduce dal successo de La caduta della casa degli Usher (qui potete leggere la nostra recensione), miniserie Netflix ispirata al racconto di Edgar Allan Poe. Inoltre il regista ha recentemente terminato le riprese di The Life of Chuck, il film è ispirato all'omonimo racconto di Stephen King e vedrà come protagonisti Tom Hiddleston e Mark Hamill.