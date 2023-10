Labyrinth, Scott Derrickson sul sequel: 'Non so se verrà mai realizzato'

Un sequel di Labyrinth è in fase di sviluppo da alcuni anni, ma il regista Scott Derrickson ha condiviso un aggiornamento non particolarmente positivo che potrebbe deludere i fan.

Le prime notizie sul progetto erano emerse nel 2020 e, da allora, il lungometraggio non è ancora entrato in fase di produzione.

L'update del regista

Labyrinth - Dove tutto è possibile: David Bowie in una scena del film

Scott Derrickson, intervistato da ComicBook.com, ha dichiarato: "Non so cosa accadrà con il sequel di Labyrinth - Dove tutto è possibile. Non abbiamo mai portato lo script in una situazione che convincesse lo studio a volerlo realizzare, ma sono davvero orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto sul progetto. Ed è un progetto difficile, davvero complicato, da trasformare in qualcosa di commercialmente redditizio perché è così fantasioso e surreale che non c'è un modo per farlo in modo economico".

Il filmmaker ha aggiunto: "Al tempo stesso è così coraggioso e diverso che si tratta di un film difficile da portare uno studio a sentirsi certo che abbia abbastanza valore commerciale da poter generare un profitto. Quindi penso sia un progetto complicato da capire come realizzare, ma posso dirvi che sono davvero orgoglioso del lavoro compiuto. Avevamo certamente un film grandioso in mente".

Derrickson ha però aggiunta: "Il progetto è ancora in fase di sviluppo, quindi probabilmente non dovrei dire quali sono i progetti riguardanti il re dei Goblin perché penso che avevamo avuto un'idea davvero fantastica, ma non voglio 'bruciarla' in caso il film venga prodotto".

Il cult degli anni '80

Il lungometraggio originale del 1986 aveva come protagonisti David Bowie e Jennifer Connelly, dando vita a romanzi, fumetti, videogame e molti eventi.

Il sequel di Labyrinth - Dove tutto è possibile dovrebbe nel proprio team di produttori Lisa Henson e Brian Henson di The Jim Henson Company.

Nel lungometraggio degli anni '80 la giovane Sarah deve salvare il suo fratellino, offerto per sbaglio al malvagio Jareth, e per farlo deve affrontare ostacoli e pericoli in un mondo magico e fantastico.