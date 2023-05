Tom Hiddleston e Mark Hamill star di The Life of Chuck, diretto da Mike Flanagan da una storia di Stephen King

Il regista Mike Flanagan sarà impegnato nell'adattamento del racconto The Life of Chuck scritto da Stephen King e i protagonisti saranno Tom Hiddleston e Mark Hamill.

Tom Hiddleston e Mark Hamill saranno i protagonisti del film The Life of Chuck, nuovo adattamento di una storia di Stephen King per il grande schermo. Alla regia del film ci sarà Mike Flanagan, impegnato anche come sceneggiatore e produttore tramite la sua casa di produzione Intrepid Pictures.

La trama del film

The Life of Chuck è uno dei racconti brevi contenuti nell'antologia If It Bleeds e racconta tre storie diverse legate tra loro per raccontare, al contrario, la vita di Charles Krantz, partendo dalla sua morte a causa di un tumore avvenuta a 39 anni e finendo con la sua infanzia in una casa che si sostiene essere infestata dai fantasmi.

Tom Hiddleston sarà il protagonista e Mark Hamill avrà la parte di Albie. Mike Flanagan ha completato la sceneggiatura prima dello sciopero del sindacato WGA e ha lavorato per mesi all'adattamento per il grande schermo.

Il genio di Stephen King al cinema

King al cinema

In attesa delle riprese del nuovo film, a giugno arriverà nelle sale l'horror The Boogeyman diretto da Rob Savage (Host), con una sceneggiatura di Scott Beck & Bryan Woods (A Quiet Place - Un posto tranquillo) e Mark Heyman (Il cigno nero), e un soggetto di Scott Beck & Bryan Woods basato sul racconto di Stephen King.

Il film è interpretato da Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chris Messina (Birds of Prey), Vivien Lyra Blair (Obi-Wan Kenobi), Marin Ireland (The Umbrella Academy), Madison Hu (Bizaardvark), LisaGay Hamilton (Vice - L'uomo nell'ombra) e David Dastmalchian (Dune).

La sinossi ufficiale di The Boogeyman, prodotto da 20th Century Studios e 21 Laps, anticipa: "La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta, a sua volta, affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime."