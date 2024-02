Labyrinth, Brian Henson aggiorna sul sequel: 'Un progetto molto importante per noi'

Nonostante le ultime notizie che affermavano che il sequel di Labyrinth di Scott Derrickson fosse in fase di stallo presso la Jim Henson Company, il presidente Brian Henson ha dichiarato che il seguito dell'amato film fantasy rimane un progetto di cui la compagnia è "molto entusiasta".

La versione di Scott Derrickson è stata accantonata?

Brian Henson non sembra sapere molto - o almeno non può dire molto - sulla versione di Derrickson in particolare. Tuttavia, anche dando per scontato che quel film sia stato accantonato, l'idea di un sequel di Labyrinth - Dove tutto è possibile non è sparita con esso, semplicemente il potenziale sequel finirà probabilmente per avere un aspetto diverso da quello sviluppato finora.

Labyrinth è stato una delusione al box-office quando è uscito nel 1986, ma ha trovato una vita e una numerosa fanbase dopo il suo arrivo in home video. Negli anni successivi, è diventato un classico come gli altri film di Jim Henson, tra cui Ecco il film dei Muppet e Dark Crystal.

"Beh, questa è una domanda che devi fare a mia sorella. Mia sorella Lisa, che è l'amministratore delegato della Jim Henson Company", ha risposto Henson, che ora ricopre il ruolo di presidente, a proposito del sequel. "È un progetto che ci entusiasma molto, ma non possiamo parlarne".

Mike Flanagan in trattative per dirigere il remake di Labyrinth

I commenti arrivano mentre sia Labyrinth che Dark Crystal vengono distribuiti per la prima volta in digitale 4K, attraverso gli Shout Studios.