Labyrinth, su Prime Video in streaming da oggi

Labyrinth - Dove tutto è possibile, il film fantastico con David Bowie e Jennifer Connelly datato 1986, sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 1 luglio 2021!

Il film, diretto nel 1986 da Jim Henson, il creatore dei "Muppets", racconta il viaggio di Sarah (Jennifer Connelly), attraverso un labirinto magico, popolato da gnomi, fate e pupazzi viventi. Messa alla prova da varie prove e test, Sarah fa il possibile per riuscire a trovare e riportare a casa il fratellino Toby (Toby Froud), rapito e portato nel labirinto da un barbagianni, che si rivela essere Jareth, l' inquietante, perfido e affascinante Re dei Goblin, strepitosamente interpretato da David Bowie.

La locandina di Labyrinth - Dove tutto è possibile

Oltre alla perfomance recitativa, nel film sono presenti anche alcune canzoni del grande artista: Magic Dance, Chilly Down, As the World Falls Down, Within You, e il singolo realizzato per il film, Underground. Grazie a questo film si può apprezzare l'artista nella sua totalità, un servizio completo di Bowie, come attore e musicista. Un poliedrico performer, unico nel suo genere, che ha segnato per sempre il mondo della musica. Labyrinth - Dove tutto è possibile è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio 2021 su Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.