I migliori film horror del 2023 secondo Metacritic

Anche quest'anno Metacritic, aggregatore di recensioni di film, album musical e videogiochi, ha stilato la lista dei migliori film horror usciti nel 2023 (anno che vanta una serie di uscite fortunate per i film del genere). Tra i titoli più popolari troviamo i molto chiacchierati Saw X di Kevin Greutert (decimo capitolo del celebre franchise), il truculento Thanksgiving di Eli Roth e Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh, mentre tra le prime postazioni della lista dei film più votati spiccano molti titoli indipendenti.

Nella classifica riportata in seguito rientra tutto ciò che è stato distribuito per la prima volta negli Stati Uniti nel 2023, nelle sale cinematografiche o in streaming. Di conseguenza non sono solo i grandi titoli a dominare la classifica.

Ecco i film horror secondo Metacritic: