Miglio 81: il racconto di Stephen King diventa un film

Mile 81 (Miglio 81), il racconto scritto da Stephen King nel 2011, diventerà un film diretto da Alistair Legrand e tra i produttori ci sarà anche Ross M. Dinerstein, recentemente nel team che ha realizzato per Netflix l'adattamento di 1922.

La sceneggiatura sarà firmata da Legrand (Clinical) e Luke Harvis e le riprese inizieranno in autunno, mentre i protagonisti non sono ancora stati annunciati.

Il progetto ha come protagonista Pete Simmons, un ragazzino che si ferma in bicicletta al Miglio 81 dell'Interstatale 95 del Maine, dove si trova una stazione di servizio abbandonata. Il giovane, dopo aver trascorso un po' di ore giocando, leggendo riviste pornografiche e bevendo vodka, si addormenta su un materasso. Una statation wagon si schianta all'entrata della stazione di servizio e un assicuratore in viaggio verso Portland, Doug Clayton, nota il veicolo fermo nell'area.

Pete, suo fratello e un gruppo di sconosciuti dovranno quindi lottare per sopravvivere mentre vengono tormentati da una forza misteriosa.